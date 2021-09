No Vax in corteo a Venezia e dal palco si parla di nazismo

No Vax in corteo a Venezia oggi alle Zattere.

Circa duemila persone si sono infatti date appuntamento domenica pomeriggio alle Zattere.

In programma il raduno Veneto contro i vaccini.

Lì, dove solitamente si incontrano i gruppi di attivisti come i No navi, si sono incontrati da tutte le province del territorio i No vax.

Dal palco tante le invettive contro quello che secondo gli attivisti è un nuovo nazismo.

L’arringa è arrivata a citare la gioventù di Hitler, creando connessioni tra vaccini di massa e influenza spagnola. Il pubblico ha ascoltato applaudendo i vari relatori che urlavano il loro disappunto.

Distanziamento, mascherine, gel e tutte le prescrizioni ufficiali anti contagio sarebbero solo bufale inutili.

C’è chi è arrivato a dire che i gel composti di alcol sarebbero cancerogeni, ma che nessuno lo vuole confermare.