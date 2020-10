Nina Moric: il fidanzato di 22 anni, l’ex marito Fabrizio Corona, la vita privata e tutti i suoi uomini

Nina Moric ha un nuovo fidanzato 22enne. Terminata la lunga storia con Luigi Mario Favoloso e con l’imprenditore Vincenzo Chirico, la 44enne ex moglie di Fabrizio Corona si è fatta vedere sui social con un ragazzo che ha la metà dei suoi anni.

Ma prima di scoprire chi è il giovane compagno della croata è necessario fare un passo indietro e ripercorrere gli ultimi capitoli della sua vita privata e sentimentale.





Nina Moric e Fabrizio Corona

Al culmine della sua popolarità Nina Moric incontrò l’allora re dei paparazzi Fabrizio Corona. Intervistato da Chi nel 2018, il fotografo raccontò di aver “fatto pazzie” e “giocato ogni carta” per conquistarla: la proposta ufficiale avvenne nel 2001 in un ristorante milanese alla quale seguirono le nozze, celebrate nella Chiesa di San Marco a due passi dal quartiere Brera. A far da testimone allo sposo ci fu il chiacchieratissimo agente dei Vip Lele Mora.

Dal matrimonio tra Nina Moric e Fabrizio Corona l’8 agosto 2002 nacque Carlos Maria, il loro primo e unico figlio. Passarono gli anni e il rapporto tra i due si logorò: nel 2007 la showgirl raccontò a Chi che la conflittualità fosse da tempo “all’ordine del giorno” e di “sentirsi trascurata”. I due si separarono lo stesso anno dopo l’arresto di Corona per il suo coinvolgimento in “Vallettopoli” – anche se il divorzio arrivò nel 2014.

Nel 2015 la modella perse l’affidamento del figlio a causa del suo “atteggiamento autolesionista” che la portò anche a tentare il suicidio: l’allora tredicenne Carlos Maria venne assegnato alla ex-suocera.





Nina Moric e Matteo Bobbi

Non è nota la vita sentimentale di Nina Moric dal 2007 all’anno del divorzio: si sa solo che la showgirl ebbe nel 2013 una relazione con il pilota automobilistico Matteo Bobbi. Ma la liaison durò pochi mesi: “la relazione è finita per colpa mia e per colpa del mio carattere difficile – scrisse il fidanzato su Twitter – Che nessuno si permetta di giudicarla senza sapere nulla”.

Nina Moric e il matrimonio con Massimiliano Dossi

Sempre nel 2013 ci fu una storia-lampo tra Nina Moric e il manager Massimiliano Dossi. Dopo appena tre mesi di frequentazione i due arrivarono addirittura a un matrimonio buddista (privo di valore legale) in Cambogia, ma ad ottobre i due si lasciarono: “nulla è per sempre – twittò la modella – addio amore mio… prenditi cura di te… Nina”. A causare la crisi furono le dichiarazioni dell’imprenditore Mirko Scarcella che parlò di un flirt con lei a Taormina.

Nina Moric e Marco Sireci

Nell’estate 2014 fece scalpore la storia tra Nina Moric e quello che la stampa definì “un toyboy di soli 25 anni”. Il suo nome era Marco Sireci, di professione dj, che la incontrò per caso in uno studio di fisioterapia. “S’è tolto gli occhiali da sole e mi ha sorriso: è stato un colpo di fulmine” disse la modella a Chi.

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso

Dopo Sireci Nina Moric ebbe una relazione con Luigi Mario Favoloso, ex modello e imprenditore import/export nel ramo dei tessuti. Nel 2018 il ragazzo partecipò al Grande Fratello, si avvicinò alla coinquilina Patrizia Bonetti e il rapporto con la Moric s’incrinò. La showgirl accusò il fidanzato di maltrattamenti verso lei e il figlio Carlos finché nel gennaio 2020 l’imprenditore scomparve facendo perdere le sue tracce per 10 giorni.

In seguito Luigi Mario Favoloso dichiarò di essersi rifugiato a casa di un conoscente dopo aver scoperto un tradimento della Moric con il suo migliore amico.

Nina Moric e Vincenzo Chirico

Dopo la travagliata parentesi con Favoloso, Nina Moric ebbe per qualche mese un nuovo fidanzato. Si trattava di Vincenzo Chirico, un imprenditore napoletano residente a Montecarlo che nel giugno 2020 comparve sul profilo Instagram della modella. Ad accompagnare le loro foto c’erano frasi affettuose che i rotocalchi interpretarono come un “nuovo inizio”, ma con l’estate finì anche la relazione.

Nina Moric e il fidanzato 22enne Marco

Da settembre 2020 Nina Moric ha un nuovo fidanzato: di lui si sa solo che si chiama Marco e che ha la metà dei suoi anni – 22 anni lui, 44 lei. I due sono apparsi sulle stories Instagram della Moric in atteggiamento complice e affettuoso accompagnati da didascalie del tipo “l’amore non ha età, non ha limiti e non muore”.

La nuova frequentazione della showgirl ha fatto infuriare l’ex marito Fabrizio Corona che ha definito l’attuale fidanzato “un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico“. A confermare le sue dichiarazioni ci ha pensato il figlio Carlos Maria raccontando di aver trovato la madre “per terra fumata di canne”.

Un’insinuazione che Corona Jr ha poi ritrattato, sostenendo di averla fatta “per assecondare la verità del padre” e di “che non lo farà mai più”.

Come finirà tra Nina Moric e il suo nuovo fidanzato Marco?

Marie Jolie