Nicolò Zaniolo, Madalina Ghenea smentisce: ''Nessuna relazione con lui''

Si tinge di giallo la vicenda intorno a Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma che avrebbe lasciato la fidanzata incinta per legarsi con Madalina Ghenea. A sorpresa, la showgirl ha smentito ogni rapporto con il calciatore. Non solo: lo studio legale che la assiste ha inviato una lettera alle agenzie di stampa ventilando provvedimenti contro chi “sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione”. Per far luce sulla vicenda bisogna compiere qualche passo indietro.

Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea: le prime voci e le conferme

sponsor

Le prime indiscrezioni di una “storia” tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea erano nate su Instagram, quando la showgirl chiese al centrocampista “ti posso baciare tutto il tempo?? 25 h su 24″. Il 30 dicembre il settimanale Oggi titolò: “Nicolò Zaniolo, è scoppiato l’amore con Madalina Ghenea. Ma l’ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta!“. Quel pomeriggio il calciatore confermò alla Gazzetta: “la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

In serata poi, le precisazioni di Zaniolo: “Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna – scrisse su Instagram – La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro”.

Parla la zia di Sara Scaperrotta

commercial



Ma il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto saperne di più. Giornalettismo ha pubblicato la sua intervista alla zia di Sara, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo. “È la seconda volta che aspetta un figlio da lui – ha dichiarato la donna – la prima risale a sette mesi fa poi la coppia ha deciso di interrompere la gravidanza. (…) La coppia scopre di essere in dolce attesa, nuovamente, con un test casalingo il primo di dicembre. Zaniolo, al settimo cielo, pubblica un post con una foto di lui e Sara che si baciano e scrive: ‘Se so che cos’è l’amore è grazie a te'”.

Quel post sarebbe stato cancellato. E poi cos’è successo? “Appena (i genitori di Zaniolo n.d.r.) lo scoprono corrono a Roma ed è il caos. Mia nipote viene cacciata di casa in 24 ore. E loro abbandonano la casa dove vivevano i ragazzi. Tutto questo succedeva il 6 dicembre, il giorno dopo il post sull’amore. Il 9, tre giorni dopo, Madalina Ghenea entra nella vita di Zaniolo che nel mentre aspetta un figlio da mia nipote, poi… dice di prendersi le sue responsabilità. Poi parla pubblicamente e intanto ha bloccato mia nipote sul cellulare, ha trovato un’altra casa e noi non sappiamo nulla”. La zia della Scaperrotta ha concluso: “Qui c’è follia pura. Mia nipote è giovane con due gravidanze, psicologicamente è devastata” definendo la situazione “disumana”.

La mamma di Zaniolo su Madalina Ghenea e Sara Scaperrotta

Il 2 gennaio Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è intervenuta su Radio Radio per esprimersi sulla vicenda. Sulla liaison con Madalina Ghenea ha dichiarato: “Purtroppo questa storia è venuta fuori. Noi non siamo assolutamente d’accordo con la frequentazione che sta avendo con questa signora, donna, che è poco più giovane di me. Io e mio marito ce ne distacchiamo”.

Ma sulla fidanzata incinta ha espresso un’altra versione. “Nicolò non era più innamorato – ha spiegato la donna – ci ha chiamato disperato non appena abbiamo saputo che aspettava il figlio. Quando siamo arrivati da La Spezia, mi sono anche offerta di accompagnarla dal ginecologo, ma lei se ne è andata e non ne ho più saputo nulla. È venuta a riprendersi le sue cose, con il papà e il fratello e se n’è andata. Ma non è stata cacciata da casa, anzi ho saputo che ha bloccato Nicolò”. Al che è intervenuto Gabriele Parpiglia, autore dell’intervista alla zia. “Da quanto tempo erano in crisi? – ha chiesto il giornalista – Ricorda cosa ha scritto Zaniolo sui social il 5 dicembre? Lei si sta tradendo con quello che dice, è evidente che ha detto bugie. Dovete far calare il silenzio su questa vicenda, lei non dovrebbe neanche intervenire in radio, sono cose extracalcistiche. Se sono in buoni rapporti con la famiglia chiami la zia di Sara. Io ho parlato anche con Sara, c’è una gravidanza di mezzo, si vergogni“.