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Droni ucraini colpiscono impianti russi: incendio alla raffineria di Perm e danni allo stabilimento Iskra

Notte del 25/09/2026: forze ucraine hanno colpito con droni la raffineria Lukoil-Permnefteorgsintez a Perm, a circa 1.500 km dal confine, e lo stabilimento Iskra.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella notte del 25 settembre 2026 le forze ucraine hanno preso di mira con droni due obiettivi industriali in Russia: una grande raffineria a Perm e uno stabilimento di componenti elettronici a Ulyanovsk. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando canali Telegram.

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Secondo testimoni oculari riportati dal canale Exilenova Plus, la raffineria di Perm, identificata come Lukoil-Permnefteorgsintez, è stata colpita e ha preso fuoco. La struttura si trova a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia, secondo quanto riportato dalle fonti citate.

Sempre attraverso canali Telegram è stato segnalato un attacco allo stabilimento Iskra, a Ulyanovsk. Lo stabilimento produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio e sarebbe stato interessato dall’azione notturna.

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Le informazioni diffuse finora provengono da segnalazioni su Telegram rilanciate dal Kyiv Independent e da canali che hanno raccolto testimonianze locali; non sono riportati nel materiale ulteriori dettagli su danni materiali, vittime o reazioni ufficiali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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