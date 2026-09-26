Droni ucraini colpiscono impianti russi: incendio alla raffineria di Perm e danni allo stabilimento Iskra

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Nella notte del 25 settembre 2026 le forze ucraine hanno preso di mira con droni due obiettivi industriali in Russia: una grande raffineria a Perm e uno stabilimento di componenti elettronici a Ulyanovsk. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando canali Telegram.

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Secondo testimoni oculari riportati dal canale Exilenova Plus, la raffineria di Perm, identificata come Lukoil-Permnefteorgsintez, è stata colpita e ha preso fuoco. La struttura si trova a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia, secondo quanto riportato dalle fonti citate.

Sempre attraverso canali Telegram è stato segnalato un attacco allo stabilimento Iskra, a Ulyanovsk. Lo stabilimento produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio e sarebbe stato interessato dall’azione notturna.

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Le informazioni diffuse finora provengono da segnalazioni su Telegram rilanciate dal Kyiv Independent e da canali che hanno raccolto testimonianze locali; non sono riportati nel materiale ulteriori dettagli su danni materiali, vittime o reazioni ufficiali.