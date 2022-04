E’ uscito “Nati in sostituzione”, il nuovo libro di Andreina Corso. Si tratta di un romanzo per Bonaccorso Editore.

Il libro parteciperà al Premio Campiello. L’introduzione è del prof. Giuseppe Goisis mentre in copertina vi è un’opera di Serena Nono.

Scrive il Prof. Goisis: “Sono presenti in questo libro due distinte temporalità: il tempo dell’osservare e del conoscere, per poter capire profondamente gli altri, nel mondo; e insieme la temporalità dedicata alla ricerca di un rapporto interumano materiato non solo di convivenza, di compresenza, ma anche di aiuto reciproco: una sorta di connessione affettiva che consiste nell’avere quello straordinario sentimento che le menti più sagge dell’Oriente e dell’Occidente hanno fatto coincidere con la compassione”.

“La compassione è più della pietà, che può essere venata di paternalismo o maternalismo; la compassione non abolisce la ricerca della verità, anzi la incoraggia e la presuppone e la verità non è nemica di quell’ignoto meraviglioso che costituisce la dimensione che ci trae fuori dal nostro guscio, rendendoci del mondo ospiti riconoscenti, nonostante tutto”.