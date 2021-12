San Marco, arriva il mercatino delle donne artigiane per Natale.

Sist’Art Gallery continua a farsi promotrice di talenti e organizza un evento di tre giorni a Venezia per promuovere l’artigianato locale e tornare ad illuminare Venezia e Piazza San Marco: magia e spirito natalizio per un mercatino di Natale fatto da sole donne, artigiane e veneziane per nascita o per adozione.

Il contesto è unico: la magnifica chiesa valdese di fine ‘800, oggi cappella sconsacrata che si affaccia proprio

sulla Piazza più bella del mondo.

Sist’Mas è il titolo dell’evento in cui le artigiane esporranno le loro creazioni, pensate come idee regalo ma anche come ricordo di un magico momento passato in un weekend a Venezia, città da riscoprire magari proprio in occasione del mercatino organizzato da SistArt, in un continuo dialogo con la città e con le sue tradizioni.

Dalle decorazioni per la casa realizzate in tessuto alle borse in pelle, passando per i giochi per bambini, fino ad arrivare alle conserve sottolio con i prodotti di Sant’Erasmo, tante proposte per sottolineare la necessità di fare rete nel territorio, riscoprire il piacere di vivere Venezia e soprattutto lasciarsi avvolgere dal calore della luce natalizia che torna ad illuminare la Piazza, con le procuratie accese dalle luminarie e l’Albero poco distante.

L’appuntamento è per oggi e non solo, 17, 18 e 19 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 20.00 nella cappella sconsacrata di Piazza San Marco (accanto ad Olivetti).

Promotrice dell’evento è la fondatrice e volto della galleria, Sara Sist: “Molte donne sono spaventate

dall’idea di diventare imprenditrici e di lanciarsi nel loro progetto commerciale” afferma “ecco perché trovo

fondamentale incoraggiarle”. Per questo motivo, Sara Sist ha deciso di mettere a disposizione lo spazio

gestito dalla galleria e il suo staff al completo gratuitamente: alle partecipanti è stato richiesto solo un

contributo per i costi vivi legati alla promozione dell’evento.

Per tutti coloro che non potranno prendere parte ai mercatini, ci sarà comunque la possibilità di sostenere

il progetto acquistando i prodotti direttamente dalle artigiane: tramite le pagine Facebook e Instagram della

galleria (link in calce) sarà possibile scoprire i prodotti e le loro caratteristiche per poi essere messi in

contatto con le artigiane che li hanno realizzati.

Di seguito la lista delle creatrici che hanno confermato la loro presenza:

Lupimei

Impiraperle

Alkimianna

Il Regno coi fiocchi

StraneImpressioni

Svoceramic

Ary & Bia

I ritagli di Martina

La vispa Teresa

Curame.Leathergoods

Il miele del Doge

I sapori di Sant’Erasmo

I sogni di Charlotte

Bagsuite

Makimabijoux