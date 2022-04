“Gestione dei flussi a Venezia: caos in città, è tutto come prima!”. Di Monica Sambo

Dopo anni l’amministrazione Brugnaro non ha ancora avviato alcun piano per la gestione e programmazione del turismo.

Il comune di Venezia ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e programmazione del turismo. Basta solo ricordare i 10 milioni del patto per Venezia.

Purtroppo la giunta Brugnaro ha deciso di destinare questi fondi per altre funzioni assolutamente non condivisibili (come ad esempio i milioni di euro dirottati sul salone nautico) .

Avremmo potuto sperimentare e programmare i nuovi arrivi, sfruttando proprio il periodo della pandemia per ripensare anche ad un nuovo modello per venezia, invece l’amministrazione si comporta come se nulla fosse successo.

Dato che le risorse c’erano, abbiamo chiesto come PD per anni un investimento serio sulla gestione dei flussi, eppure è ancora tutto fermo, a malapena abbiamo iniziato a contare i visitatori, senza però alcuna strategia e alcuna politica di gestione dei flussi .

Nessuna politica di gestione e di programmazione dei flussi !

È stato Rinviato ancora una volta Il contributo di accesso che comunque non avrebbe alcun effetto nella reale gestione dei flussi turistici, infatti la Giunta ha escluso i veneti dalla sua applicazione di fatto rende lo strumento inutile .

L’unica soluzione che l’amministrazione è già annunciato è quella dei tornelli , anche questi senza alcun successo.

Non è con i tornelli che si risolvono i problemi di Venezia ma con una consapevole gestione a monte dei flussi .

Per fare questo l’amministrazione dovrebbe avere un progetto di gestione e di visione della città che ora non ha fatto e oggi tutto è tornato come prima la pandemia.



Monica Sambo