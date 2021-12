Morta la modella caduta dal tetto su cui era salita per un servizio

Morta la modella che era salita su un tetto per un servizio fotografico. Aveva 19 anni.

Francesca Romana D’Elia e il fotografo erano saliti sul tetto per scattare delle foto ma all’improvviso sarebbe arrivato un temporale.

Per cercare di mettersi al riparo la ragazza sarebbe salita su un lucernario che è crollato facendola cadere da alcuni metri.

Il fatto è accaduto la mattina del 2 dicembre . Il frastuono ha allertato i vicini, in zona Gianicolense, che hanno chiamato i soccorsi.

Il fotografo che era con lei non è indagato.

Il cedimento del vetro del lucernaio del palazzo di sei piani sarebbe dovuto ad un incidente che ha provocato la disgrazia.