Addio a Catherine Spaak. Elegante e discreta al cinema e in tv

E’ morta Catherine Spaak.

Attrice, conduttrice, scrittrice, cantante e ballerina, aveva 77 anni.

Nel silenzio generale, con discrezione come sua abitudine, aveva tenuta nascosta la sua malattia nell’ultimo periodo.

Due anni fa, infatti, proprio all’inizio del lockdown, era stata colpita da un’emorragia cerebrale.

Non aveva mai smesso, in ogni caso, di infondere il suo coraggio ripetendo con ottimismo: “Bisogna andare avanti”.

Catherine Spaak era nata in Francia da una famiglia belga ed era naturalizzata italiana.

Il grande successo era arrivato negli anni ’60, al cinema con film come ‘La voglia matta’ di Salce e ‘Il sorpasso’ di Risi.

Poi la sua presenza era arrivata in tv come conduttrice di ‘Forum’ e volto di ‘Harem’.