Mohammed VI ha incontrato la nuova premier El Mansouri al palazzo reale

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30 settembre 2026 — Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ricevuto oggi la nuova premier, El Mansouri, per un incontro ufficiale al palazzo reale. L’appuntamento è avvenuto dopo la nomina di El Mansouri a capo del governo.
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L’incontro rappresenta il primo colloquio formale tra il sovrano e la presidente del Consiglio dall’avvicendamento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle questioni trattate né su eventuali annunci congiunti.