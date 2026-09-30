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Mohammed VI ha incontrato la nuova premier El Mansouri al palazzo reale

Il re Mohammed VI ha ricevuto la nuova premier El Mansouri in un incontro ufficiale al palazzo reale, dopo la sua nomina a capo del governo. 30/09/2026

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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30 settembre 2026 — Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ricevuto oggi la nuova premier, El Mansouri, per un incontro ufficiale al palazzo reale. L’appuntamento è avvenuto dopo la nomina di El Mansouri a capo del governo.

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L’incontro rappresenta il primo colloquio formale tra il sovrano e la presidente del Consiglio dall’avvicendamento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle questioni trattate né su eventuali annunci congiunti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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