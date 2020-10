Mestre, bomba day domenica 25 ottobre: sgombero totale. Ecco le vie e i civici coinvolti

Mestre, bomba day domenica 25 ottobre con lo sgombero totale di persone e animali. Sarà infatti disinnescato un ordigno bellico inesploso in via Torino.

Domenica prossima si svolgeranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto nel sottosuolo di un’area di cantiere in via Torino a Mestre, a cura degli artificieri del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago.

Per le attività di disinnesco si rende necessario lo sgombero di un’area con raggio pari a 468 metri dal punto in

cui si svolgeranno le operazioni. Per la sicurezza dei cittadini il Sindaco ha emesso un provvedimento che ordina lo sgombero totale di persone, animali e beni mobili dall’area di sicurezza.

L’area dovrà infatti rimanere sgombra a partire dalle ore 6 fino a quando tutto sarà finito.





Le operazioni di disinnesco e brillamento si svolgeranno in due fasi: nella prima fase delle operazioni l’ordigno sarà “despolettato” in loco, ovvero gli artificieri dell’esercito procederanno alla rimozione delle spolette, quei meccanismi che sono in grado di innescare la carica esplosiva e far detonare l’ordigno.

Nella seconda fase l’ordigno sarà trasportato con un mezzo dell’esercito al Terminal Rinfuse Venezia, dove sarà imbarcato su un natante rimorchio e trasportato fino al punto in cui sarà fatto brillare in mare aperto, di fronte alla bocca di porto di Malamocco, a cura del Gruppo Operativo Subacquei Nucleo SDAI di Ancona della Marina Militare.

Il precedente episodio era avvenuto a febbraio 2020 e riguardava un altro ordigno bellico della Seconda guerra mondiale. Domenica si vedrà un altro “bomba day” e per assicurare la sicurezza dei cittadini nel caso, malaugurato, di deflagrazione, è necessaria l’evacuazione di un’area di sicurezza avente 468 metri di raggio dal punto di rinvenimento dell’ordigno.





LO SGOMBERO: ORARI E INFORMAZIONI

L’area dovrà essere evacuata dalle ore 6 di domenica mattina e non si potrà rientrare nelle abitazioni fino al termine delle operazioni che, salvo imprevisti, si concluderanno entro le ore 13. Sarà attuato un presidio antisciacallaggio da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

Le persone evacuate potranno essere accolte in un’area di accoglienza nel patronato della parrocchia di San Giuseppe, in viale San Marco 170 a Mestre, predisposta dalla Protezione civile.

A partire dalle ore 6:30 non sarà più possibile il transito automobilistico su via della Libertà, nel tratto compreso tra il Cavalcavia di San Giuliano ed il Cavalcavia Rizzardi.

I collegamenti tra Venezia e la Terraferma saranno comunque assicurati attraverso il Cavalcavia di San Giuliano.

Il collegamento ferroviario tra Venezia e Mestre sarà





interrotto a partire dalle ore 6.30.

Le persone, che per particolari problemi di salute non possano recarsi autonomamente all’area di accoglienza, devono comunicarlo alla Protezione Civile del Comune di Venezia (telefonando al contact center del Comune di Venezia, al n. 041 041), che provvederà a segnalare le problematiche al SUEM 118 che si occuperà, se del caso, del trasporto dei cittadini.

Del termine delle operazioni sarà data comunicazione. Il Comune aiuterà quanti ne avranno bisogno attivando un’area di accoglienza presso il Patronato della Parrocchia di San Giuseppe, in Viale San Marco 170.

Per organizzare al meglio l’accoglienza si chiede alle persone che vorranno essere ospitate, di comunicarlo al Contact center del Comune di Venezia, chiamando il numero telefonico 041041 (tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 17:00).

MASCHERINA E MEDICINE





Si raccomanda di rispettare le norme per la prevenzione del contagio e soprattutto di indossare sempre la mascherina di protezione delle vie aree, di rispettare le distanze di sicurezza e di portare con sé medicinali e quant’altro utile per la mattinata.

L’ELENCO DELLE VIE E DEI CIVICI INTERESSATI

Quartiere Aretusa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Via Brunetti: 1, 3, 5

Via della Libertà: 10

Via Lorenzetti: 10, 12, 14, 18

Via Forte Marghera: 20, 22, 24, 26, 26M, 30, 231B, 231D, 231E, 233, 233B, 235, 235A, 237, 237A, 239A

Via Molmenti: 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52,

54

Via Moretti: 2

Via Paganello: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15A, 15B, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

22A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Via Torino: 102, 106, 108, 110, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151A, 151B, 151C, 151D, 151E, 151F, 152, 153, 153A, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 176, 180, 180A, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196

Via Ticozzi: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17