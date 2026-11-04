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Borse europee aprono in leggero rialzo dopo il voto negli Stati Uniti

Le borse europee hanno aperto in leggero rialzo dopo il voto Usa che ha assegnato ai Democratici la maggioranza di Camera e Senato; Parigi +0,18%, Londra +0,16%, Francoforte +0,09%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 04 novembre 2026 – Le principali piazze europee hanno iniziato la seduta in moderato rialzo in seguito agli esiti delle elezioni americane, che hanno riconsegnato ai Democratici la maggioranza di Camera e Senato.

Parigi ha segnato un progresso dello 0,18%, Londra dello 0,16% e Francoforte dello 0,09%. L’apertura positiva riflette un clima di cautela, ma con segnali di sollievo tra gli operatori finanziari.

Secondo i commenti di mercato riportati, tra gli investitori si sono attenuati i timori di un possibile scossone sui mercati legato al voto. L’esito elettorale è stato anche letto come un chiaro scollamento tra l’elettorato e il presidente Donald Trump.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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