Borse europee aprono in leggero rialzo dopo il voto negli Stati Uniti

MILANO, 04 novembre 2026 – Le principali piazze europee hanno iniziato la seduta in moderato rialzo in seguito agli esiti delle elezioni americane, che hanno riconsegnato ai Democratici la maggioranza di Camera e Senato.

Parigi ha segnato un progresso dello 0,18%, Londra dello 0,16% e Francoforte dello 0,09%. L’apertura positiva riflette un clima di cautela, ma con segnali di sollievo tra gli operatori finanziari.

Secondo i commenti di mercato riportati, tra gli investitori si sono attenuati i timori di un possibile scossone sui mercati legato al voto. L’esito elettorale è stato anche letto come un chiaro scollamento tra l’elettorato e il presidente Donald Trump.