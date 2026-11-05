RaiNews pubblica la rassegna delle prime pagine per mercoledì 4 novembre

RaiNews ha pubblicato la fotorassegna delle prime pagine dei quotidiani relativa a mercoledì 4 novembre. Sulla pagina si segnala tuttavia che “Le prime pagine in edicola oggi 03/11/2026”.

L’elenco delle testate in edicola mette in evidenza i principali temi trattati: il caso Garlasco, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, la crisi del clima e il fenomeno Kimi Antonelli.

La fotorassegna è inserita nelle sezioni del sito dedicate a Temi Caldi, Arti e spettacolo, News media e Giornali, con collegamenti anche ai contenuti regionali della Tgr e alle news regionali. La pagina invita inoltre a seguire RaiNews sui profili social Facebook, Twitter e Instagram.

La raccolta è disponibile su Rai News 24, all’interno della rassegna stampa online che presenta le prime pagine in edicola.