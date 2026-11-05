5 x 1000
HomenotizieRaiNews pubblica la rassegna delle prime pagine per mercoledì 4 novembre

RaiNews pubblica la rassegna delle prime pagine per mercoledì 4 novembre

RaiNews propone la fotorassegna delle prime pagine per mercoledì 4 novembre; tra i temi il caso Garlasco, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina e il clima.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

RaiNews ha pubblicato la fotorassegna delle prime pagine dei quotidiani relativa a mercoledì 4 novembre. Sulla pagina si segnala tuttavia che “Le prime pagine in edicola oggi 03/11/2026”.

L’elenco delle testate in edicola mette in evidenza i principali temi trattati: il caso Garlasco, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, la crisi del clima e il fenomeno Kimi Antonelli.

La fotorassegna è inserita nelle sezioni del sito dedicate a Temi Caldi, Arti e spettacolo, News media e Giornali, con collegamenti anche ai contenuti regionali della Tgr e alle news regionali. La pagina invita inoltre a seguire RaiNews sui profili social Facebook, Twitter e Instagram.

La raccolta è disponibile su Rai News 24, all’interno della rassegna stampa online che presenta le prime pagine in edicola.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE