Borse europee partono in territorio positivo, occhi puntati sulla riunione della Fed

MILANO, 28 ottobre 2026, 09:10 — Redazione ANSA
Le principali piazze europee hanno aperto in rialzo questa mattina, seguendo l’andamento positivo dei mercati asiatici, mentre gli operatori attendono la riunione della Federal Reserve in programma per la serata.
Gli investitori mostrano fiducia sul fronte tecnologico, sostenuti dall’aspettativa di continuità negli investimenti legati all’intelligenza artificiale dopo i risultati record comunicati dal produttore di semiconduttori Sk Hynix.
La situazione geopolitica rimane sotto osservazione: il conflitto in Medio Oriente e gli sviluppi legati alle elezioni in Israele tengono gli analisti in allerta.
All’avvio degli scambi Parigi registra un aumento dello 0,37%, Londra lo 0,33%, mentre Francoforte si segnala poco mossa con un calo dello 0,05%.