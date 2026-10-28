5 x 1000
HomenotizieBorse europee partono in territorio positivo, occhi puntati sulla riunione della Fed

Borse europee partono in territorio positivo, occhi puntati sulla riunione della Fed

Borse europee aprono in rialzo in attesa della Fed: Parigi +0,37%, Londra +0,33%, Francoforte -0,05%. Ottimismo sugli investimenti in AI dopo Sk Hynix.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

MILANO, 28 ottobre 2026, 09:10 — Redazione ANSA

Le principali piazze europee hanno aperto in rialzo questa mattina, seguendo l’andamento positivo dei mercati asiatici, mentre gli operatori attendono la riunione della Federal Reserve in programma per la serata.

Gli investitori mostrano fiducia sul fronte tecnologico, sostenuti dall’aspettativa di continuità negli investimenti legati all’intelligenza artificiale dopo i risultati record comunicati dal produttore di semiconduttori Sk Hynix.

La situazione geopolitica rimane sotto osservazione: il conflitto in Medio Oriente e gli sviluppi legati alle elezioni in Israele tengono gli analisti in allerta.

All’avvio degli scambi Parigi registra un aumento dello 0,37%, Londra lo 0,33%, mentre Francoforte si segnala poco mossa con un calo dello 0,05%.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE