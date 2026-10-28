Prezzo del gas in rialzo: TTF Amsterdam a 97,90 euro/MWh, +1,9%

MILANO — Apertura in rialzo per il prezzo del gas sul mercato europeo: le quotazioni dell’indice Ttf ad Amsterdam sono salite dell’1,9%, arrivando a 97,90 euro al megawattora.
Operatori del settore attribuiscono la spinta a una previsione di aumento della domanda legata alle condizioni climatiche. Attenzione resta inoltre rivolta agli sviluppi geopolitici: il conflitto in Medio Oriente e la situazione nello stretto di Hormuz sono tra i fattori sotto osservazione dagli operatori.
La variazione è stata registrata all’avvio delle contrattazioni del giorno, segnando un incremento rispetto ai livelli precedenti secondo le rilevazioni di mercato.