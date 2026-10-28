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HomenotiziePrezzo del gas in rialzo: TTF Amsterdam a 97,90 euro/MWh, +1,9%

Prezzo del gas in rialzo: TTF Amsterdam a 97,90 euro/MWh, +1,9%

Il gas apre in rialzo a 97,90 €/MWh sul TTF di Amsterdam (+1,9%). Gli operatori segnalano possibile aumento della domanda per il clima; preoccupano anche tensioni geopolitiche.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO — Apertura in rialzo per il prezzo del gas sul mercato europeo: le quotazioni dell’indice Ttf ad Amsterdam sono salite dell’1,9%, arrivando a 97,90 euro al megawattora.

Operatori del settore attribuiscono la spinta a una previsione di aumento della domanda legata alle condizioni climatiche. Attenzione resta inoltre rivolta agli sviluppi geopolitici: il conflitto in Medio Oriente e la situazione nello stretto di Hormuz sono tra i fattori sotto osservazione dagli operatori.

La variazione è stata registrata all’avvio delle contrattazioni del giorno, segnando un incremento rispetto ai livelli precedenti secondo le rilevazioni di mercato.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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