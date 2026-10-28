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HomenotizieBelgrado, assalitore davanti all’ambasciata israeliana ucciso; agente lievemente ferito

Belgrado, assalitore davanti all’ambasciata israeliana ucciso; agente lievemente ferito

A Belgrado un minorenne presumibilmente di Šabac ha assalito un agente davanti all’ambasciata israeliana; l’assalitore è stato ucciso e l’allerta antiterrorismo elevata.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un uomo è stato ucciso nella notte davanti all’ambasciata di Israele a Belgrado dopo aver preso di mira un agente della gendarmeria, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno serbo.

Il ministro Ivica Dacic ha definito l’episodio un “attacco terroristico” e ha precisato che l’aggressore è un minore la cui identità non è ancora stata accertata, ma che si presume sia originario di Šabac.

Secondo il ministero, il ragazzo ha aggredito il membro della gendarmeria con due coltelli e ha gridato “Allah Akbar”. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte.

L’agente ha ucciso l’assalitore per legittima difesa ed è rimasto lievemente ferito al volto da una coltellata, si legge nel comunicato del ministero. Dopo l’accaduto il livello di allerta antiterrorismo è stato elevato al massimo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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