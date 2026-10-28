Belgrado, assalitore davanti all’ambasciata israeliana ucciso; agente lievemente ferito

Un uomo è stato ucciso nella notte davanti all’ambasciata di Israele a Belgrado dopo aver preso di mira un agente della gendarmeria, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno serbo.

Il ministro Ivica Dacic ha definito l’episodio un “attacco terroristico” e ha precisato che l’aggressore è un minore la cui identità non è ancora stata accertata, ma che si presume sia originario di Šabac.

Secondo il ministero, il ragazzo ha aggredito il membro della gendarmeria con due coltelli e ha gridato “Allah Akbar”. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte.

L’agente ha ucciso l’assalitore per legittima difesa ed è rimasto lievemente ferito al volto da una coltellata, si legge nel comunicato del ministero. Dopo l’accaduto il livello di allerta antiterrorismo è stato elevato al massimo.