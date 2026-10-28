Operazione del Ros e dei carabinieri: 41 arresti, tra i domiciliari il sindaco di Corigliano-Rossano

28 ottobre 2026 – Un’operazione antimafia condotta dal Raggruppamento operativo speciale (Ros) e dal Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza ha portato questa mattina all’esecuzione di 41 misure cautelari.

Delle 41 persone coinvolte, 24 sono state condotte in carcere e 17 sono state poste agli arresti domiciliari. Tra questi ultimi figura Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano esponente del centrosinistra.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda). Nell’atto si ipotizzano, a vario titolo, numerosi reati: associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione, rapina e furto.

Nell’elenco delle accuse compaiono anche l’intestazione fittizia di beni, la procurata inosservanza di pena e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutti i reati risultano aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa; l’ipotesi investigativa comprende inoltre il cosiddetto patto elettorale politico mafioso.