Scomparsa di Massimiliana “Massi” Martini: il cordoglio della Compagnia della Vela

La Compagnia della Vela esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Massimiliana Martini per la grave perdita.

«Massi, come la chiamavamo, è stata nostra socia sin dal 1989, persona squisita, piacevole e dinamica, è sempre stata molto attiva nella vita del circolo. Conosciuta da tanti nell’ambiente dello sport, la si poteva vedere in ogni occasione culturale o conviviale della vita della Compagnia. Lascerà un grande vuoto all’interno del club, tra i soci, e nel mondo dello sport», ha affermato il presidente PierVettor Grimani.