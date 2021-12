Mestre: pensionata trovata morta in casa, deceduta da almeno tre giorni

Marisa Chimetto, 70 anni, pensionata, è stata trovata defunta in casa, in un appartamento di via Felisati, a Mestre.

A dare l’allarme una vicina di casa che non la vedeva da qualche giorno così, prestando attenzione, ha notato che le luci dell’appartamento non venivano più accese.

I vigili del fuoco hanno così praticato l’ “apertura porta” e, assieme agli agenti di polizia, hanno trovato il corpo della povera donna senza vita nella stanza da bagno.

Nessun dubbio sul fatto che il decesso sia avvenuto per cause naturali, quindi la salma è stata lasciata libera per i funerali.

Secondo una prima valutazione il decesso era avvenuto almeno tre giorni addietro.