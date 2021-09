Marina Militare Nastro Rosa Tour: chiusura all’Arsenale di Venezia

L’Arsenale di Venezia ha fatto da cornice alla cerimonia di chiusura del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il giro d’Italia a vela partito lo scorso 27 agosto da Genova e proseguito con otto tappe che hanno toccato altrettante città costiere del Paese.

Nella storica “casa” lagunare della Marina Militare nel tardo pomeriggio di oggi, 25 settembre, sono stati premiati gli equipaggi vincitori della lunga sfida che in giornata ha vissuto i suoi ultimi istanti nello specchio d’acqua tra San Servolo e i Giardini. Alla cerimonia è intervenuta l’assessore alle Politiche educative che ha portato i saluti del Comune agli organizzatori e agli equipaggi.

La prima edizione del “Nastro Rosa Tour”, che è stata patrocinata dal Coni ,“completa a Venezia l’unione dei mari d’Italia – hanno spiegato gli organizzatori dell’evento – Una manifestazione sportiva nazionale nata con l’intento di promuovere la bellezza del nostro Paese”.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione di “Nastro Rosa Tour”, questa mattina la presidente del Consiglio comunale è intervenuta nella sala Squadratori, all’Arsenale, in occasione della presentazione del nuovo logo di Difesa Servizi Spa, società che ha organizzato l’evento in collaborazione la Marina Militare.

Nell’arco della giornata, in contemporanea con la sfida velica, non sono mancati i momenti dedicati anche ai più piccoli come i laboratori organizzati dalla Fondazione Lene Thun Onlus.