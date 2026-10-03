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Nations League: Francia-Italia 1-1 allo Stade de France, gol di Olise e pareggio di Bastoni

Francia e Italia pareggiano 1-1 allo Stade de France: Olise porta in vantaggio i Bleus al 55′, Bastoni risponde al 69′. Francia in 10 dall’85’ per espulsione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Saint-Denis, 2 ottobre 2026 — Un pareggio strappato nella ripresa porta l’Italia sull’1-1 contro la Francia nello Stade de France, nella terza gara del girone di Nations League. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa: Olise ha sbloccato al 55’, Bastoni ha pareggiato al 69’.

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Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Nonostante il maggiore possesso dei padroni di casa, gli azzurri hanno creato le uniche due occasioni della frazione: una clamorosa palla gol all’8’ e un altro episodio pericoloso al 41’ con Frattesi protagonista, la cui conclusione è stata deviata in angolo.

Nella ripresa la Francia è salita di ritmo e al 48’ Gigio Donnarumma ha neutralizzato due tiri consecutivi, su Doue e poi su Upamecano, respingendo anche un tentativo di Olise al 50’. Al 55’ Olise ha trovato il vantaggio con una conclusione a effetto che ha centrato la traversa ed è entrata in rete alle spalle di Donnarumma.

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L’Italia ha reagito: al 68’ Frattesi ha avviato un’azione personale rubando palla a centrocampo, e un minuto dopo Bastoni è andato in gol, recuperando palla da Da Cunha e superando il portiere francese per il pareggio. Nella fase finale gli azzurri hanno rischiato il sorpasso: all’81’ Kean ha sfiorato il 2-1 di testa, mentre al 88’ Barella ha calciato alto. Donnarumma ha compiuto un altro intervento decisivo al 90’.

La Francia ha terminato in inferiorità numerica: Upamecano è stato espulso all’85’ per somma di ammonizioni. Al 91’ c’è stata una protesta transalpina per un rigore non concesso a favore dei padroni di casa.

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Le formazioni schierate dal fischio d’inizio sono state, per la Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Per l’Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct della Francia Zidane, ct dell’Italia Mancini.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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