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Nations League: Bastoni ristabilisce la parità allo Stade de France

Al 68′ Alessandro Bastoni ruba palla a Da Cunha a centrocampo e, con un’azione personale, supera Maignan segnando il pareggio dell’Italia a Parigi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parigi, 02/10/2026 — Nel match della fase a gironi di Nations League allo Stade de France, l’Italia ha trovato il pareggio grazie a Alessandro Bastoni.

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Al 68′ il difensore azzurro ha recuperato palla a centrocampo strappandola a Da Cunha. Proseguita l’azione in progressione, Bastoni ha raggiunto l’area avversaria e ha battuto il portiere Maignan, fissando il risultato in parità.

La rete è arrivata nella sfida tra la Nazionale italiana e la Francia, valida per la competizione Uefa. L’azione personale dell’azzurro ha consentito alla squadra di rimettersi in equilibrio sul terreno di gioco.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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