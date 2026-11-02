Se perderà il Congresso, Trump si propone come “Mr. Veto”. Nuovi comizi e la Casa Bianca prepara piani alternativi

Alla vigilia delle elezioni di midterm, Donald Trump ha delineato la linea che adotterebbe nel caso in cui il suo partito perdesse il controllo del Congresso: puntare sul potere di veto per condizionare l’attività legislativa.
Il leader, indicato nella cronaca come in difficoltà, ha deciso di intensificare i comizi. Secondo quanto riportato, nei giorni precedenti al voto sono stati programmati nuovi appuntamenti pubblici.
Parallelamente, dalla Casa Bianca sarebbe al lavoro un piano per garantire la gestione dell’amministrazione anche senza il sostegno del Senato. Il progetto riguarda strumenti e strategie per governare nel caso in cui i repubblicani non mantenessero la maggioranza parlamentare.
La parola diretta del presidente è stata ridotta a un breve slogan: “Diventerò Mr. Veto”, ripreso dalla cronaca come espressione della strategia contingente.