“Ma davvero ci sono scuole e asili a Venezia??”, “Si cara signora, noi ci nasciamo e ci vorremmo vivere…”. Lettere

Sul fatto che ci sono persone a cui interessa Venezia e altre cui interessano solo i soldi sono d’accordissimo.

Intanto l’Abbazia a Cannaregio (che, scommetto, nessuno dei 100 mila visitatori di domenica ha mai visto) viene messa in vendita…ne faranno un hotel?)

E noi pochi veneziani continueremo ad andare all’ospedale, in farmacia, dal macellaio, facendo slalom fra orde di turisti allucinati, convinti di essere in un parco a tema.

E non si dica che non è vero: una signora romana ieri mi ha chiesto dove fosse la fermata della metro, e insisteva, non ci voleva credere che la metro non ci fosse.

Altri due si facevano un selfie sul ponte di Rialto e la più colta diceva all’altra “che bello questo ponte dei sospiri”.

Una giovane laureata di Napoli mi ha chiesto ” ma quindi tu non puoi usare il motorino per andare a prendere i tuoi bambini a scuola? Io senza motorino non potrei farcela”.

Ma è questo il turismo senza il quale noi non possiamo vivere? Ma chi lo dice?

Ah…dimenticavo: dalla parrucchiera, fissavo un appuntamento per il taglio dei capelli del mio bambino dopo l’asilo, e una turista, che era entrata a farsi la piega, è quasi svenuta: ” ma ci sono gli asili a Venezia? E anche le scuole??? Pazzesco…”.

Eh si, cara signora, c’è anche l’ospedale, anche gli uffici, anche il cimitero…

Ci nasciamo, ci studiamo, ci lavoriamo….ci vorremmo vivere e anche morire

Penelope

(lettera firmata)