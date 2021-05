La strana storia della bambina di tre anni in giro da sola di notte a Venezia

Una storia che si può definire “strana”, frutto evidentemente di una serie di coincidenze che a Venezia non si erano ancora mai viste.

Risultato: una bimba di due anni e mezzo a spasso di notte a Cannaregio.

Chissà quali e quanti pensieri hanno affollato la mente di quella piccola bambina, mentre passeggiava tranquilla, in piena notte fra i campi e i campielli veneziani.

Potrebbe sembrare una fiaba, una storia inventata, ma la realtà incombe e ancora ci mostra una famiglia polacca, ospite in un albergo a Cannaregio: mamma, papà, la piccola di due anni e mezzo e il fratellino di un anno.

La immaginiamo quella famiglia che si appresta a mettersi a dormire, forse dopo una lunga passeggiata, eccoli stanchi e felici di tanta bellezza negli occhi, hanno tutti un gran sonno e i genitori cercano di far addormentare il piccolino che richiede le dovute attenzioni.

Come sia stato possibile, poi, che la bambina si sia alzata dal letto per poi uscire dalla porta della stanza, scendere le scale e finire in strada, è un mistero.

La piccola e innocente fuga di domenica notte, forse complice l’aria fatata della città, finisce con l’intervento dei carabinieri della stazione di Cannaregio, che increduli, vedono la bambina camminare per Strada Nova, tranquilla, in apparenza, inconsapevole, per fortuna della sua candida incoscienza.

Cosa c’è di più affascinante che camminare di notte nella più bella città del mondo, in fondo è in vacanza e forse lei non aveva poi tanto sonno.

I militari dell’Arma non hanno dubbi, prendono in braccio la piccola, le fanno qualche domanda ma un po’ che ha solo due anni e mezzo e un po’ perché è straniera, fanno la scelta più ragionevole. La portano al reparto pediatrico del vicino Ospedale Civile, dove i sanitari riscontrano che la bimba è in ottima salute e non mostra disagio, non piange, sembra serena.

Forse è merito di Venezia, che le sarà apparsa come bosco amico, o forse i suoi genitori le avranno letto la favola di Pollicino, anche se lei in tasca non aveva le briciole di pane.

I suoi genitori solo alle 8 del mattino si accorgono del lettino vuoto.

Disperati cominciano a interrogarsi, a ricercare e come in tutte le fiabe che si rispettano, la famiglia, dopo ore travagliate, si riabbraccerà felice in ospedale, dopo tanta paura.

Tanti ringraziamenti ai carabinieri, alle pattuglie che nel frattempo si erano adoperate nella ricerca e l’incubo è finito.

Non ci sarà nessuna conseguenza legale per i genitori né per l’albergo che li ha ospitati.

Tutto è bene quel che finisce bene e Venezia è la città ideale per immergersi nell’oblio, ma forse una domanda sarebbe utile per prevenire situazioni simili a questa e che potrebbero riguardare anche gli adulti e la sicurezza in generale.

E riguarda la vigilanza, il portiere di notte che non c’era perché in servizio in un altro albergo della stessa proprietà.

Se all’ingresso ci fosse stata una persona addetta al controllo notturno, forse la bambina sarebbe stata vista, fermata e riportata nella camera dei suoi genitori che la passeggiata gliel’avrebbero fatta fare di giorno, in serenità, mano nella mano.

Alla fine la “strana storia” si risolve così, con un sacco di interrogativi che spieghiamo con estemporaneità circostanziali, ma solo perché per fortuna la piccola ha camminato per strada, perché è impossibile non pensare a quel che sarebbe potuto accadere se la bambina si fosse avvicinata all’acqua dei canali.

Andreina Corso