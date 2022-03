Escono Lulù Selassiè e Giucas Casella dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra poco si saprà il nome del vincitore alla finalissima del Grande Fratello Vip e il premio di 100 mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Come annunciato questa sera, 14 marzo 2022, dal conduttore Alfonso Signorini, 50 mila euro del montepremi totale del vincitore sarà devoluto in aiuto delle popolazioni ucraine.

Il primo ad essere eliminato questa sera, tra i finalisti dell’ultima puntata della casa più osservata e seguita d’Italia è Giucas Casella che con grande emozione ha descritto come questa esperienza lo abbia fatto tornare giovane e gli abbia riempito il cuore di gioia e spensieratezza. Per sei mesi l’illusionista è rimasto nella casa, arrivando alla finale di questa sera ma perdendo al televoto contro Jessica Selassiè. I pronostici dei giorni scorsi si sono quindi avverati e Jessica Selassiè ha vinto la prima sfida con un 70%.

All’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip sono entrati 38 concorrenti, questa sera con Giucas Casella erano arrivati in finale in cinque ed e ora sono rimasti i finalisti: Jessica Selassiè, Delia Duran, Barù, Davide Silvestri. Una puntata ricca di sorprese, con le tre sorelle Selassiè sul palcoscenico e con il bacio appassionato tra Lulù e Manuel Bortuzzo che si sono riabbracciati dopo aver cantato assieme una canzone.

Nella casa del Grande Fratello Vip dunque restano, per il momento: Barù Gaetani, Delia Duran, Davide Silvestri e la sorella Jessica Selassiè. Ma a breve il verdetto e si scoprirà il vincitore, o la vincitrice.