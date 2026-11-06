Perturbazione in transito, rischio di piogge intense: il quadro per il weekend del 6-7 novembre

Una perturbazione in lento movimento dal Mediterraneo occidentale interesserà l’Italia nel weekend, con rischio di precipitazioni intense soprattutto sulle regioni tirreniche. Venerdì 6 novembre il maltempo coinvolgerà in particolare il Nord-Ovest, l’Emilia e il Centro-Sud, a partire dalla Liguria e dalle coste tirreniche.

Per la giornata di venerdì è previsto cielo tra nuvoloso e coperto sulla maggior parte del Paese, con maggiori schiarite al Nord-Est in mattinata. Sono annunciati rovesci e temporali su Liguria, coste toscane, Lazio e Campania; piogge deboli su Piemonte, Lombardia, isole e aree interne del Centro. In serata la precipitazione si estenderà a Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e sul basso versante tirrenico. La quota neve sulle Alpi occidentali si attesterà intorno ai 1.800 metri.

Sabato 7 novembre i fenomeni risulteranno concentrati in Emilia e nel medio versante adriatico, con rischio di temporali dalla Romagna all’Abruzzo e rovesci anche nel Lazio. Al mattino le piogge si esauriranno al Nord, eccetto l’Emilia dove persisteranno; nel pomeriggio continueranno fenomeni sulle zone interne e adriatiche del Centro, mentre al Sud gli episodi saranno più isolati.

Gli ultimi aggiornamenti indicano per domenica un miglioramento al Nord, mentre una residua instabilità potrà interessare il medio Adriatico e il Mezzogiorno. Le temperature rimarranno generalmente prossime alle medie stagionali, con fluttuazioni legate al passaggio della perturbazione: minime in aumento tranne che sulle Isole; massime in rialzo al Nord-Ovest e al Centro, in calo al Nord-Est.

Sulle regioni tirreniche e sui mari di ponente è previsto vento da moderato a forte: forti raffiche di Bora sul medio e alto Adriatico e Maestrale sui mari di ponente. I mari saranno mossi o molto mossi.

Nel corso di queste giornate la Sardegna ha già registrato fenomeni intensi: a Golfo Aranci la pioggia è risultata particolarmente abbondante e in Gallura, sempre a Golfo Aranci, si è verificato il crollo di un muretto a causa delle intense precipitazioni.