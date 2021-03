Le “Popolane Veneziane”. La Venezia che era

Le “Popolane Veneziane” è il titolo dello scatto. Perché una volta una fotografia era espressione di un’arte che richiedeva un titolo per ogni opera.

La fotografia risale ai primi del ‘900, come ci conferma Eleonora che ringraziamo per questi ricordi inestimabili.

Era l’epoca dei primi obiettivi con più lenti che miglioravano la qualità dell’immagine (ovviamente sempre in bianco e nero) ed ogni scatto veniva trasformato in cartolina da spedire per posta con un francobollo scrivendoci dietro.

Le “Popolane Veneziane” erano le donne “del popolo”,

con una connotazione non espressamente negativa ma che doveva necessariamente dettare le distanze dalle “donne nobili”.

Eccole dunque, Le “Popolane Veneziane”, scendere il Ponte di Rialto avvolte dallo scialle di seta come era di uso all’epoca.

Aguzzando lo sguardo, suggerisce Eleonora, si potrà notare anche qualche cappellino portato con eleganza dalle signore.

Era senz’altro una passeggiata domenicale perché, come si può notare, tutte le serrande dei negozi sono chiuse. Perché all’epoca il riposo domenicale aveva un senso ed era rispettato.