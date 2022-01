Le criptovalute su cui investire nel corso del 2022

Nel corso degli ultimi tempi, si sta parlando sempre più di frequente delle criptovalute e di quello che potrebbero rappresentare in futuro. Da qualche anno a questa parte, questo particolare mercato è stato oggetto di una crescita a dir poco impressionante.

Nello specifico, un numero sempre più alto di investitori che ha capito come comprare criptovalute in modo oculato e responsabile, ha assistito a un boom incredibile di tale settore, con tantissime persone che hanno letteralmente preso d’assalto tutti questi asset, in maniera tale anche da attuare una vera e propria differenziazione del proprio portafoglio.

Cosa attendersi dal 2022

Secondo tanti esperti, il 2022 potrebbe rappresentare l’anno in cui finalmente il settore delle criptovalute verrà riconosciuto in generale anche dai più importanti gruppi bancari in tutto il mondo. Aumenta in misura importante il numero degli istituti finanziari che offrono la possibilità alla propria clientela di effettuare mirati investimenti in alcune valute digitali del tutto particolari, come nel caso di Bitcoin, che si sta leggermente riprendendo a gennaio.

Così, è facile chiedersi quali potrebbero essere le migliori valute digitali su cui puntare, tenendo conto della crescita fatta registrare da quelle più giovani, fino chiaramente ad arrivare a quelle più affermate e conosciute a livello planetario.

Le criptovalute su cui conviene investire nel 2022

Esattamente come è accaduto per gli anni passati, anche nel 2022 il Bitcoin dovrebbe restare la valuta digitale su cui investirà il maggior numero di persone. Nel corso degli ultimi dodici mesi, il Bitcoin ha continuato a crescere, incrementando addirittura del 60% il proprio valore.

Durante i primi giorni dello scorso mese di novembre si è toccato il picco, visto che è stata oltrepassata la soglia, storico record, pari a 68 mila dollari. Il problema, però, è legato più che altro all’andamento che avrà in futuro questa criptovaluta, anche in virtù delle numerose decisioni che sono state prese da parte di varie banche centrali, che stanno cercando di fare terra bruciata intorno alla popolare valuta digitale.

Bitcoin, seguendo questo andamento da montagne russe, potrebbe anche oltrepassare i suoi attuali massimi e toccare dei livelli particolarmente interessanti. È chiaro che le future proiezioni potrebbero essere condizionate in modo negativo dalle scelte che sono state decise dalla Cina e dalla Russia. Anche se, d’altro canto, fino ad ora solamente il primo dei due Paesi è sceso in campo in via ufficiale nel vietare l’estrazione e gli scambi di criptovalute all’interno dei propri confini nazionali.

Cosa succederà con Ethereum

Esattamente come per Bitcoin, anche per quanto concerne Ethereum, il trend potrebbe riservare ancora altre soddisfazioni in questo 2022. La valuta digitale che è stata proposta sul mercato da parte di Vitalik Buterin sette anni fa, ha fatto registrare dei risultati molto importanti verso la fine dello scorso anno.

A partire dai primi giorni del 2022, tra l’altro, sta guadagnando tantissimo sul dollaro a stelle e strisce, con un percorso di crescita che, fino a questo punto, si sta dimostrando un po’ più agevole in confronto a quello di Bitcoin. Nel corso del 2022, tra le altre cose, terminerà l’aggiornamento con cui Ethereum procederà verso il protocollo proof-of-stake, con cui verranno diminuite tutte quelle spese che si riferiscono agli scambi, ma anche al consumo di energia elettrica dai pc che vengono usati per le operazioni di estrazione.

Subito dietro Ethereum, sta crescendo in modo veramente importante Solana. In fondo, questa valuta digitale è stata una delle più importanti sorprese del 2021. Nel periodo tra gennaio e dicembre, il valore di Solana è aumentato addirittura di più del 10.000% e ciò che fa ben sperare sono le previsioni per quanto riguarda anche questo nuovo anno, dato che gli esperti sono convinti che tale valuta digitale possa ancora crescere.