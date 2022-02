Lavoro: Comune di Mira assume

Il Comune, con la delegazione trattante, e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto il contratto decentrato integrativo al termine di un positivo lavoro di confronto che aveva portato a siglare un’ipotesi di accordo.

“Tra gli aspetti qualificanti del nuovo contratto – spiega il vicesindaco e assessore alle Risorse umane Gabriele Bolzoni – va segnalato l’incremento delle risorse di “parte stabile” e di “parte variabile” al fine di incrementare le risorse utili a riconoscere il notevole impegno di tutto il personale durante il periodo della pandemia”.

Nell’intesa è stata confermata la disciplina per le cosiddette “progressioni economiche di categoria”, che tende a valorizzare, tra il personale con la maggiore esperienza professionale, quello più meritevole con un incremento del budget complessivamente a disposizione per l’anno 2021.

Le parti hanno già programmato ulteriori incontri per concludere il confronto sui temi rimasti in sospeso, e per aprire la contrattazione 2022-2024.

“L’obiettivo dell’Amministrazione ‒ sottolinea Bolzoni ‒ rimane quello di preservare il livello del trattamento economico accessorio del personale comunale, senza sacrificare gli strumenti di incentivazione della produttività e di valorizzazione del merito. Ci siamo riusciti, posso dire con soddisfazione, anche grazie al costruttivo confronto con gli interlocutori di parte sindacale, che ringrazio”.

In parallelo prosegue l’attuazione del Piano di assunzioni.

Nel 2021 sono state inserite 16 risorse: 6 tecnici, 2 vigili urbani, 7 amministrativi e 1 assistente sociale. A gennaio di quest’anno sono già 7 i nuovi ingressi di personale: 3 vigili urbani, 2 tecnici e 2 amministrativi.

“Sono pronti due nuovi bandi di concorso, uno per istruttore amministrativo e uno per istruttore tecnico”, annuncia Bolzoni, confermando che è previsto l’inserimento di ulteriori 8 figure professionali entro l’anno in corso: 3 tecnici, 2 vigili urbani, 2 amministrativi e 1 assistente sociale”.