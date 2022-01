Lavorazione della plastica: da Bausano i nuovi strumenti per l’industria del futuro

Quello della lavorazione delle materie plastiche è un settore ricco di sfide: oggi le industrie coinvolte sono chiamate infatti ad un impegno costante, che le vede protagoniste di una vera e propria rivoluzione. Con l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti all’avanguardia basati su sistemi di AI sempre più performanti, l’intera filiera produttiva della plastica si sta trasformando in modo significativo. Ad assumere un ruolo sempre più importante, da questo punto di vista, sono però aziende come Bausano, specializzata da decenni nella progettazione e nella produzione di linee di estrusione per materie plastiche. Tutto parte dai macchinari e dalla loro integrazione mediante sistemi di IoT, che questo partner è oggi in grado di fornire ai propri clienti per completare il loro percorso verso l’industria del futuro.

Scopriamo allora insieme quali sono i nuovi strumenti che Bausano mette a disposizione dell’industria 4.0 e che vantaggi sono effettivamente in grado di offrire.

Tecnologia Polywood sempre più performante

Bausano ha incrementato notevolmente le prestazioni degli impianti dedicati alla lavorazione di biocompositi mediante la tecnica Polywood. Grazie agli estrusori bivite è possibile incorporare fino a 100 phr di legno o fibra naturale, sia mediante estrusione diretta che indiretta. Per via delle sue eccezionali caratteristiche, oggi il PWC rappresenta un materiale sempre più richiesto ed impiegato in molteplici ambiti. Parliamo di una lavorazione che strizza l’occhio alla sostenibilità e che consente di riciclare materiale plastico per immetterlo nuovamente sul mercato. Inutile dunque sottolineare gli enormi vantaggi offerti dalla tecnologia Polywood di Bausano, che grazie agli estrusori di ultima generazione permette anche di ridurre in modo significativo i costi di produzione.

Sistema Multidrive 2×2: ingombro inferiore e prestazioni elevate

Il Sistema Multidrive non è di certo una novità: progettata e brevettata da Bausano, questa tecnologia distribuisce il movimento su quattro punti differenti e ciò consente di ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, aumentando la vita degli alberi e dei riduttori e migliorando la stessa affidabilità dell’estrusore. Oggi l’azienda ha creato però anche la nuova linea Multidrive 2×2, con due motori invece di quattro, pensata appositamente per ridurre gli ingombri ed ottimizzare la gestione del cambio, garantendo sempre prestazioni elevate ed il massimo livello di affidabilità.



Smart Energy System a riscaldamento induttivo: consumi energetici ridotti

Un’altra delle tecnologie rivoluzionarie di Bausano per l’Industria 4.0 è lo Smart Energy System a riscaldamento induttivo, che consente di applicare il principio dell’induzione elettromagnetica agli impianti di estrusione. Grazie a questa tecnologia, il cilindro viene riscaldato senza contatto e ciò si traduce in prestazioni più elevate e in consumi energetici notevolmente ridotti, oltre che in una maggior durata dei vari componenti. Lo Smart Energy System rappresenta dunque il sistema ideale per tutte quelle industrie di lavorazione delle materie plastiche che vogliono evolversi non solo a livello produttivo ma anche in termini di sostenibilità e riduzione dei consumi.

D’altronde, ricordiamo che l’energia occupa il terzo posto nelle voci di spesa delle industrie di lavorazione delle materie plastiche. Riuscire ad abbassare il dispendio di tale risorsa significa incrementare i profitti e le performance, dimostrandosi nel contempo virtuosi sul fronte della sostenibilità ambientale.