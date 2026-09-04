La Mostra del Cinema accende la città e vi diamo 5 dritte per acquistare i pass in totale sicurezza

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I riflettori si accendono, il red carpet srotola la sua lingua cremisi verso il Palazzo del Cinema e il Lido si trasforma, per un’intensa decina di giorni, nell’ombelico del mondo dorato. È la magia pura di Venezia. E puntuale come l’alta marea autunnale, arriva la febbre del biglietto. Studenti, cinefili incalliti e semplici curiosi si lanciano in una caccia disperata all’ultimo accredito o al pass per le proiezioni più ambite. Ma questa frenesia nasconde insidie digitali troppo spesso ignorate con imperdonabile leggerezza.

Non serve rinunciare all’ebbrezza della sala, basta semplicemente corazzarsi. Ecco come blindare il portafogli prima di tuffarsi nel glamour.

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Scopri come fare

1. Diffidare categoricamente dai canali non ufficiali

Sgomberiamo subito il campo dalle illusioni. Non esistono scorciatoie segrete. La rete pullula di sedicenti portali che promettono ingressi VIP scavalcando le interminabili code virtuali. — Tutto falso. — L’unico approdo sicuro per garantirsi una poltrona in sala resta il circuito telematico de La Biennale di Venezia. Qualsiasi altro sito web che vi chieda dati della carta di credito sfoggiando loghi posticci del Leone d’Oro, o grafiche sgranate rubate dai motori di ricerca, è una trappola strutturata ad arte per svuotarvi il conto corrente in pochi secondi.

2. L’igiene telematico parte dalla casella di posta

Il caos organizzativo è il miglior alleato dei truffatori. Confondere le comunicazioni di lavoro, le bollette in scadenza e le ricevute del supermercato con i delicati flussi di acquisto per gli eventi veneziani è un errore strategico madornale. Per disinnescare alla radice il rischio di abboccare a finte conferme d’ordine o a tentativi di phishing abilmente camuffati, la tattica vincente impone l’uso di un canale dedicato.

Creare e utilizzare una mail esclusiva, protetta e totalmente slegata dalle proprie attività quotidiane, erige un muro impenetrabile contro i malintenzionati. Se un presunto avviso di “mancato pagamento dell’accredito” atterra sulla vostra casella personale mista ad altri avvisi commerciali, saprete istantaneamente e con precisione matematica che si tratta di spazzatura malevola.

3. Carte prepagate usa e getta

Il momento della transazione richiede nervi d’acciaio. E strumenti adeguati. Mai, per nessuna ragione al mondo, strisciare la carta di credito principale associata ai risparmi su piattaforme di cui non si ha la totale certezza. L’utilizzo di carte prepagate virtuali o di servizi bancari che generano codici monouso funge da salvagente definitivo. Caricate l’importo esatto del carrello. Un millimetro prima del fatidico clic finale. Così, nella malaugurata ipotesi di un’intercettazione dei dati durante il pagamento, i cybercriminali si ritroveranno tra le mani solamente un contenitore desolatamente vuoto.

4. Attenzione ai falsi last-minute e al ricatto del tempo

L’esca perfetta fa sempre leva sul ticchettio dell’orologio. “Ultimi due posti rimasti per l’anteprima mondiale!”. Il cuore accelera. La razionalità si annebbia. È l’ingegneria sociale applicata allo spettacolo. I pirati informatici sanno perfettamente che, pur di non perdere la proiezione del proprio regista feticcio, l’utente medio è disposto a ignorare i più basilari segnali d’allarme. Tirate un respiro profondo. Nessuna biglietteria legittima vi metterà mai un timer angosciante di venti secondi per completare l’inserimento del PIN bancario. Se sentite puzza di urgenza ingiustificata, chiudete immediatamente la scheda del browser.

5. Il pantano del bagarinaggio telematico

I social network. L’habitat naturale dei venditori di fumo. I gruppi Facebook o i canali Telegram dedicati allo scambio di ingressi per il festival si trasformano quasi subito in gironi infernali di truffe incrociate. L’utente anonimo vi offre un pass nominale a metà prezzo perché ha avuto un imprevisto familiare dell’ultimo minuto? Quasi certamente, sparirà nel nulla un istante dopo aver ricevuto il vostro bonifico istantaneo. Il secondary ticketing non è soltanto una pratica eticamente scorretta, ma è il terreno di caccia preferito dai fantasmi digitali che prosperano sull’entusiasmo altrui.

Vivere l’atmosfera vibrante e mondana del Lido deve rimanere un’esperienza memorabile, non il cupo preludio a una denuncia per frode informatica. Navigare con cinismo e adottare queste contromisure asettiche non spegne affatto la magia della Settima Arte. Anzi. La preserva intatta, garantendovi il posto in prima fila senza alcun retrogusto amaro.