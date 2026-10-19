Truffa informatica “Man in the Middle”: Polizia Postale del Veneto blocca e restituisce 53.215 euro a un’azienda

Una società del Veneto ha riottenuto nelle scorse ore 53.215 euro sottratti con una truffa informatica di tipo “Man in the Middle”. L’intervento degli specialisti della Polizia Postale, coordinati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) del Veneto, ha permesso di bloccare il flusso del denaro prima che venisse disperso e di restituire l’intera somma alla vittima.



Secondo quanto riferito dalla Questura di Venezia, l’azienda aveva eseguito un bonifico dopo aver ricevuto una e-mail che sembrava provenire da un partner commerciale. Solo dopo l’operazione i responsabili hanno notato discrepanze nelle coordinate bancarie indicate e hanno avvertito immediatamente gli uffici della Polizia Postale.



La tempestività della segnalazione è stata determinante. Gli investigatori hanno attivato in via d’urgenza le procedure di cooperazione con gli intermediari finanziari coinvolti, riuscendo a intercettare il trasferimento prima che i fondi venissero movimentati altrove. Le somme sono state bloccate e sottoposte a sequestro giudiziario; al termine degli accertamenti sono state restituite integralmente all’azienda.



Il caso rientra nelle modalità di frode in cui i criminali si inseriscono nella corrispondenza commerciale o ne falsificano i contenuti in modo credibile, inducendo il fornitore o il cliente a indirizzare i pagamenti su conti diversi da quelli legittimi. Questo tipo di attacco, definito “Man in the Middle”, si avvale spesso della compromissione di caselle e-mail o del controllo di comunicazioni tra parti, con l’obiettivo di modificare dettagli sensibili come l’IBAN.



Gli investigatori della Polizia Postale sottolineano l’importanza di verificare sempre, attraverso canali alternativi e indipendenti, qualsiasi richiesta di variazione delle coordinate bancarie o delle modalità di pagamento. In presenza di sospetti è fondamentale rivolgersi tempestivamente sia all’istituto bancario sia alla Polizia Postale per segnalare l’accaduto e avviare le procedure di tracciamento.



Nel caso in esame, la sinergia tra l’ufficio investigativo e gli operatori finanziari ha dimostrato come un intervento rapido possa limitare i danni economici alle imprese. Le operazioni coordinate hanno incluso l’individuazione del percorso dei fondi, la sospensione dei trasferimenti e gli adempimenti giudiziari necessari per la restituzione.



La Polizia di Stato invita le imprese a implementare controlli interni sulle richieste di pagamento provenienti da partner commerciali, privilegiando conferme telefoniche o altre forme di verifica diretta, prima di autorizzare bonifici a nuovi o modificati beneficiari.



Per informazioni sui principali fenomeni criminali online e per le modalità di segnalazione, la Polizia Postale rimanda al portale del Commissariato di P.S. online, www.commissariatodips.it