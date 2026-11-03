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La Lazio vince 2-1 sul Cagliari e torna in vetta alla Serie A dopo 16 anni

La Lazio batte il Cagliari 2-1 in rimonta allo Stadio Olimpico (02/11/2026) e si prende la vetta solitaria della Serie A 2026-27 dopo 16 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 2 novembre 2026 — La Lazio si è imposta per 2-1 sul Cagliari allo Stadio Olimpico, rimontando lo svantaggio e centrando la prima posizione della classifica di Serie A in solitaria.

Il successo, maturato in rimonta, consegna alla formazione biancoceleste la vetta del campionato 2026-27, un traguardo che mancava da sedici anni.

La partita, giocata all’Olimpico, segna un turno significativo per la squadra capitolina nel prosieguo del campionato. Il risultato modifica la graduatoria e pone la Lazio al vertice in modo esclusivo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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