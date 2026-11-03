La Lazio vince 2-1 sul Cagliari e torna in vetta alla Serie A dopo 16 anni

Roma, 2 novembre 2026 — La Lazio si è imposta per 2-1 sul Cagliari allo Stadio Olimpico, rimontando lo svantaggio e centrando la prima posizione della classifica di Serie A in solitaria.
Il successo, maturato in rimonta, consegna alla formazione biancoceleste la vetta del campionato 2026-27, un traguardo che mancava da sedici anni.
La partita, giocata all’Olimpico, segna un turno significativo per la squadra capitolina nel prosieguo del campionato. Il risultato modifica la graduatoria e pone la Lazio al vertice in modo esclusivo.