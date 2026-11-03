Juventus corsara in casa: 2-0 al Napoli con le prodezze di Alajbegovic e Boga

Torino, 1 novembre 2026 — La Juventus ha superato il Napoli 2-0 nella partita valida per il campionato di Serie A 2026/27, disputata allo Juventus Stadium di Torino. Due reti di grande qualità hanno deciso l’incontro a favore dei padroni di casa.

La prima marcatura è arrivata grazie a Alajbegovic, che ha aperto il punteggio con una conclusione definita un capolavoro. Il vantaggio ha permesso alla squadra bianconera di gestire meglio la fase centrale della partita.

Nella seconda parte del match è arrivata la rete che ha chiuso i conti: Boga ha trovato il raddoppio con un altro gol di notevole fattura, sancendo il 2-0 finale contro i partenopei.

Con questo successo la Juventus si aggiudica la sfida casalinga contro il Napoli, in una serata decisa dalle due giocate individuali degli attaccanti.