5 x 1000
HomenotizieRaccolta fondi per il conduttore Max Parisi: ringraziamenti su Instagram

Raccolta fondi per il conduttore Max Parisi: ringraziamenti su Instagram

È stata avviata una raccolta fondi per Max Parisi, diagnosticato nel 2024 con tumore al pancreas, per una terapia negli Stati Uniti. Lui: “Grazie a tutti”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

30 settembre 2026 — È stata avviata una raccolta fondi a sostegno del conduttore radiofonico Max Parisi, che nel 2024 ha ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas. L’obiettivo della raccolta è consentire l’accesso a una nuova terapia negli Stati Uniti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Parisi ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare chi ha contribuito alla iniziativa, scrivendo: “Grazie a tutti”. Nel messaggio ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto.

La vicenda, già seguita dai media, si concentra ora sulla possibilità di accedere al trattamento oltreoceano indicato come speranza terapeutica. Non sono riportati dettagli sulla piattaforma o sugli importi raccolti.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE