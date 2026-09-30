Raccolta fondi per il conduttore Max Parisi: ringraziamenti su Instagram

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30 settembre 2026 — È stata avviata una raccolta fondi a sostegno del conduttore radiofonico Max Parisi, che nel 2024 ha ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas. L’obiettivo della raccolta è consentire l’accesso a una nuova terapia negli Stati Uniti.

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Scopri come fare

Parisi ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare chi ha contribuito alla iniziativa, scrivendo: “Grazie a tutti”. Nel messaggio ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto.

La vicenda, già seguita dai media, si concentra ora sulla possibilità di accedere al trattamento oltreoceano indicato come speranza terapeutica. Non sono riportati dettagli sulla piattaforma o sugli importi raccolti.