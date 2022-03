Italia fuori dai Mondiali di calcio, conseguenza diretta della brutta prova della squadra si Mancini nell’ultima partita.

La Macedonia del Nord vince per 1-0 con una strategia soprattutto difensiva, poi con l’unico tiro in porta sbanca Palermo e va allo spareggio finale con il Portogallo vincitore sulla Turchia per 3-1.

Per l’Italia, dopo il trionfo all’Europeo, è il secondo fallimento mondiale consecutivo.

Mancini: “E’ la più grande delusione della mia carriera”.