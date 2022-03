Incidente a San Donà: uomo incastrato nell’auto capovolta

Incidente a San Donà: l’automobilista resta incastrato nell’abitacolo della macchina capovolta e viene estratto dai vigili del fuoco.

Ad essere coinvolti nell’incidente due mezzi: un’automobile e un furgone.

È successo la notte scorsa: alle 3 di notte i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Martiri delle Foibe a San Donà di Piave per l’incidente e hanno trovato l’auto capovolta e l’uomo incastrato dentro.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente. L’uomo è rimasto ferito ed è stato peso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito al pronto soccorso dell’ospedale con un codice di media gravità.

Illeso invece il conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.