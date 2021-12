Incidente in via Martiri della Libertà a Mestre: gru colpisce cartello stradale

Incidente in via Martiri della Libertà, la gru di un camioncino ha colpito e piegato un cartello stradale.

L’immagine riporta alla mente quanto era accaduto nel febbraio 2018 sul Ponte della Libertà, dove un palo della segnaletica stradale era crollato a causa del forte vento.

Questa volta però le condizioni meteo non c’entrano, il pilone con il cartello stradale è stato colpito e si è storto a causa di un piccolo incidente. E sono dovuti intervenire i vigili del fuoco oggi pomeriggio, giovedì 16 dicembre 2021, in Via Martiri della Libertà, per sistemare la situazione: un pilone della segnaletica verticale, di grandi dimensioni, è stato rovesciato da un camioncino che passando con il braccio della gru parzialmente esteso ha colpito e storto il palo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma la viabilità è rimasta bloccata per ore.

I pompieri sono dovuti intervenire con il personale di prima partenza, l’autoscala e l’autogrù, ed hanno provveduto alla rimozione del grande cartello blu per poi ripristinare la viabilità che era stata interrotta per permettere le operazioni in sicurezza.

Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.