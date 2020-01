Incidente davanti Sacca Fisola: barchino rovesciato. Sequestrato attracco. Ultima ora

Incidente nautico davanti Sacca Fisola pochi minuti fa.

Per motivi che andranno determinati, un barchino con cinque persone a bordo si è rovesciato.

I passeggeri del barchino sono stati tutti sbalzati in acqua.

Nell’immediatezza, le cinque persone sono state recuperate da un vaporetto Actv che transitava poco lontano e, assistendo alla scena, si è avvicinato per prestare i primi soccorsi.

Quattro degli occupanti sono stati poi presi in consegna dal Suem 118 che li ha trasportati in ospedale per contusioni multiple.

Il barchino presenterebbe uno squarcio in una fiancata.

Le operazioni di recupero del mezzo sono in corso da parte dei vigili del fuoco.

Al momento è stata disposta la chiusura del pontile Actv di Sacca Fisola.

(I precedenti: “incidente nautico a Venezia“)

(foto di archivio)