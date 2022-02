Incendio in nave: ci sono 13 dispersi. Ultima ora

In un nuovo aggiornamento appena diffuso, il Gruppo Grimaldi precisa che i dispersi al termine delle operazioni di evacuazione della Euroferry Olimpia che ha preso fuoco sono 13.

Viene confermato che, di questi, cinque passeggeri sono stati rintracciati ancora a bordo e sono in corso per loro le operazioni di recupero ed evacuazione.

Di queste cinque persone non si sapeva nulla vista l’evacuazione di questa mattina.

Invece sono state individuate queste altre 5 persone a bordo ed ora sono in corso di recupero da parte dei rimorchiatori rimasti in zona per estinguere l’incendio”.

La compagnia armatrice, prosegue il Comando generale delle Capitanerie di Porto, ha individuato una società per l’invio in zona di mezzi specializzati che contribuiranno allo spegnimento dell’incendio e avvieranno le operazioni di rimorchio dell’unità nel porto “che verrà individuato dalle competenti Autorità straniere”.