Imprecazione sulle strisce, macchina inchioda, scendono: mestrino pestato a sangue

Questo è quello che sono diventate le nostre strade? Se ci si lascia sfuggire un’imprecazione mentre si attraversa la strada c’è il pericolo di finire all’ospedale?

Non è la regola, ma una cosa che può succedere stando a quanto accaduto in via Circonvallazione a Mestre.

Verso le cinque di pomeriggio di domenica, in corrispondenza del passaggio pedonale davanti alla Piscina, un uomo a piedi ha attraversato sul passaggio pedonale. Mentre lo faceva un’auto è comunque passata a velocità sostenuta e il pedone ha gridato qualcosa all’indirizzo dell’automobilista con l’intenzione di fargli capire che bisogna andare più piano.

In pochi attimi si è scatenata una furiosa reazione. L’auto ha inchiodato accostando e con un blitz i quattro occupanti sono scesi raggiungendo e circondando il pedone con fare aggressivo.

Nemmeno il tempo di spiegarsi che sono partiti pugni e calci in quattro contro uno che hanno fatto ben presto finire l’uomo steso e sanguinante sull’asfalto.

La brutta scena davanti a persone anche con bambini che entravano o uscivano dalla piscina di Mestre senza che ci fosse il tempo di capire o abbozzare una reazione.

Dopo una manciata di secondi, infatti, i quattro sono subito risaliti nella vettura e sono scappati in direzione Terraglio.

L’ambulanza del Suem è presto arrivata, così come un equipaggio della polizia.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in stato di semi-incoscienza mentre gli agenti raccoglievano indizi e testimonianze.

Il numero della targa potrebbe far risalire ai responsabili.