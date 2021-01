Il Tar da ragione al Veneto sulla scuola, superiori in didattica a distanza

Il Tar ha dato regione al Veneto sull’ordinanza per la scuola superiore. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso contro la disposizione del presidente Luca Zaia che ha disposto la didattica a distanza fino alla fine del mese di gennaio. «Bisogna pensare anche alla preoccupazione degli studenti che hanno a casa, ad esempio, pazienti oncologici», ha detto il presidente Zaia. «Sono motivazioni legittime». Vedremo come procedere a fine mese.

Dati in calo

Un migliaio i nuovi contagi in 24 ore in Veneto, meno di 54 mila i contagi attuali. I decessi sono 8.364. Continua il calo dei positivi e dei ricoveri: in ospedale ci sono 2.465 ricoverati in area non critica e 333 in terapia intensiva. «Abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri e mortalità eccezionale in Veneto, in un mese e mezzo – ha detto Zaia, che ha richiamato all’osservanza delle regole – Il nostro Rt è a 0,82». Si attende il verdetto sulla classificazione con le colorazioni per il Veneto.

Area gialla o arancione

Domani il verdetto del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla classificazione per colore del Veneto. «Dipende tutto da noi – dice Zaia – Se il tema è il coprifuoco, vuol dire che certe regole possiamo auto imporle indipendentemente dal giallo o dall’arancione».