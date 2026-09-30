Estate 2026, Futuro24: l’allarme sul declino dei ghiacciai italiani

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Il programma Futuro24 di RaiNews ha dedicato un approfondimento alla situazione dei ghiacciai italiani, mettendo in relazione il loro declino con le ondate di calore che hanno caratterizzato l’ultimo periodo.

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Secondo il servizio pubblicato il 29/09/2026, l’estate 2026 è risultata la più calda mai rilevata in Italia. Il giorno della pubblicazione il focus è stato sull’impatto che queste temperature estreme hanno avuto sulle montagne del Paese.

L’inchiesta si concentra sulle conseguenze del clima caldo e del riscaldamento globale per i ghiacciai, con particolare attenzione alle aree alpine. Il materiale esplora come le ondate di calore abbiano aggravato il processo di declino delle masse glaciali.

Futuro24 mette così in evidenza il nesso tra le anomalie termiche dell’estate e la progressiva riduzione dei ghiacciai, inserendo l’argomento tra i temi ambientali di maggiore preoccupazione per il territorio alpino.