5 x 1000
HomenotizieEstate 2026, Futuro24: l’allarme sul declino dei ghiacciai italiani

Estate 2026, Futuro24: l’allarme sul declino dei ghiacciai italiani

Futuro24 di RaiNews segnala che l’estate 2026 è stata la più calda mai registrata in Italia e analizza gli effetti delle ondate di calore sui ghiacciai alpini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il programma Futuro24 di RaiNews ha dedicato un approfondimento alla situazione dei ghiacciai italiani, mettendo in relazione il loro declino con le ondate di calore che hanno caratterizzato l’ultimo periodo.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo il servizio pubblicato il 29/09/2026, l’estate 2026 è risultata la più calda mai rilevata in Italia. Il giorno della pubblicazione il focus è stato sull’impatto che queste temperature estreme hanno avuto sulle montagne del Paese.

L’inchiesta si concentra sulle conseguenze del clima caldo e del riscaldamento globale per i ghiacciai, con particolare attenzione alle aree alpine. Il materiale esplora come le ondate di calore abbiano aggravato il processo di declino delle masse glaciali.

LEGGI ANCHE:

Futuro24 mette così in evidenza il nesso tra le anomalie termiche dell’estate e la progressiva riduzione dei ghiacciai, inserendo l’argomento tra i temi ambientali di maggiore preoccupazione per il territorio alpino.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE