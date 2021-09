I Vostri Racconti per una iniziativa benefica

Finalmente ci siamo, la raccolta dei racconti del concorso “RACCONTI IN QUARANTENA” è ora disponibile per l’acquisto.

Il concorso che ha caratterizzato il periodo della quarantena sulla nostra testata, ha visto moltissimo interesse e grande partecipazione.

Speriamo che tale curiosità, prosegua ora che l’iniziativa si sviluppa verso un fine benefico.

Abbiamo infatti deciso di devolvere le royalty delle vendite del libro che contiene i vostri racconti più votati all’onlus senza scopo di lucro “Il Grande cuore di Moreno”.

L’Associazione, che porta il nome di Moreno Pirocca, un ragazzo nato con una cardiopatia congenita complessa scomparso per un’infezione al cuore nel 2009, all’età di quasi 16 anni, si prefigge di aiutare e sostenere i bambini nati con malformazione cardiaca.

Per offrire loro l’opportunità e la speranza di una vita migliore, senza alcuna distinzione di razza, lingua o cultura.

“Il Grande cuore di Moreno” ha sede a Verona, presso l’Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Borgo Trento e può contare, tra gli ultimi risultati conseguiti, la donazione di un Polisonnigrafo all’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

Per altre informazioni vi rimandiamo al link diretto dell’associazione “Il Grande cuore di Moreno”

A loro andranno i proventi della vendita del libro (per il quale ‘La Voce di Venezia’ organizzatrice non tratterrà alcuna percentuale, nemmeno per le spese).

Il libro è in vendita qui:

“Racconti in Quarantena”

In fine, in foto la vincitrice del concorso “Racconti in Quarantena”, la bravissima Veronica Dainese, con una copia del libro che racchiude i racconti più votati durante il concorso.