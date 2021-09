“Giornata dell’artigianato” per il compleanno di Venezia: a Rialto espongono gli artigiani

L’artigianato veneziano in festa. La settima edizione della “Giornata dell’artigianato”, organizzata dal Comitato Cittadini Campo Rialto Novo, si terrà domenica 19 settembre dalle 10 alle 20 nell’area realtina.

La manifestazione rientra tra i tanti appuntamenti che il Comitato ha organizzato nell’ambito delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia.

Il Comitato, che da anni si dedica a far conoscere l’artigianato di qualità con giornate organizzate in Pescheria o in campo San Giacometto, quest’anno vuole celebrare il compleanno di Venezia anche attraverso il suo artigianato, che ha reso famosa Venezia in tutto il mondo. La pescheria di Rialto si animerà quindi grazie alla presenza di una ottantina di artigiani che esporranno le proprie creazioni. Per l’occasione saranno proiettati dei cortometraggi (prodotti da Ginko Film) sulle attività degli artigiani espositori.

Le altre “Giornate dell’artigianato” previste per le celebrazioni di Venezia 421-2021 sono fissate nei mesi di ottobre, dicembre e gennaio per finire il 20 marzo del 2022.

Il Comitato Rialto Novo è nato nel 2013 per salvaguardare e migliorare le caratteristiche sociali, ambientali e culturali della zona realtina, promuovere ogni attività tesa a favorire il benessere e la qualità della vita degli abitanti della zona e tutelare l’assetto abitativo e monumentale dell’area di Rialto.

In occasione del compleanno di Venezia si è dedicato a far conoscere i luoghi storici della città con conferenze e visite guidate a tema su argomenti attinenti alla storia di Rialto, tra passato e presente.

Chiese, cucina, architettura, commercio, toponomastica, moda e molto altro: accompagnati dalle guide esperte, veneziani e non possono immergersi nella storia del cuore di Venezia, assaporare gustosi racconti, scoprire leggende, angoli nascosti e storie romantiche.