Gioco di Riflessi. Fotografa la tua Venezia. Foto di Deny

Che cos’è una fotografia.

O meglio: come fa l’autore a capire che quello che sta valendo merita di essere fermato nel tempo?

Cosa scatta nel fotografo?

Bellezza, simmetria, colori, canoni estetici, certo, ma non solo. Anche la particolarità, l’eccezionalità del momento.

“Ma guarda come curiosamente c’è un’immagine che si riflette sul vetro facendo in modo che sembri un disegno sui gradini di un ponte veneziano…”.

Anche questo, come ogni angolo, ogni particolare di chi sa vedere dove si guarda, è Venezia.

Gioco di Riflessi

Deny Rossi

