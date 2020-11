Giacomo Urtis è gay o bisex? È attratto dalle donne? Tutta la verità

Molti siti si riferiscono a Giacomo Urtis come “omosessuale” ma c’è uno scatto che mette tutto in discussione. Messa da parte la storia con Rodrigo Alves, ex “Ken umano” diventato donna, il neo-concorrente del Grande Fratello VIP ha baciato una ragazza. La foto è apparsa ad agosto sul profilo Instagram del chirurgo con l’emblematica didascalia “sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”. Chi era la sua fiamma estiva? Ma soprattutto: Giacomo Urtis ha mai dichiarato di essere gay?





Giacomo Urtis è gay?

Gay? Bisex? L’atteggiamento di Giacomo Urtis è sempre stato ondivago. Nel 2017, durante la sua partecipazione a L’Isola dei famosi, dichiarò di aver ceduto ai piaceri della carne senza spiegare se con un uomo o una donna, con un operatore o con un naufrago. “Ho fatto l’amore tra le palme – disse al settimanale Nuovo – Doveva rimanere un segreto, ma alla fine perché non rivelarlo?”. Qualche dettaglio, però, era contenuto nella frase successiva: “Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto. Devo prima confrontarmi con lui. Certo, non mi aspetto di sposarlo, ma mi farebbe piacere continuare a frequentarlo anche nella vita vera”. Da quanto si evince, quindi, si trattava di un maschio.

Contattato da Il Fatto Quotidiano per maggiori dettagli, il chirurgo si limitò a una serie di emoticon piuttosto emblematiche: una palma, una pecora, un dito, degli schizzi

e una lingua. “Ancora non posso dire nulla – disse all’Urban Post – però ho visto che hanno fatto un toto-scommesse con i naufraghi uomini, ma perché non con le donne? Non ho mai detto di essere gay“.

Lo stesso anno Giacomo Urtis iniziò a frequentare Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il “Ken umano”. La relazione vera e propria durò “qualche mese” sebbene “non si fossero mai detti addio” e continuassero comunque a vedersi. Quando nel 2019 il modello gli comunicò di voler cambiare sesso, lo specialista dichiarò a #CR4 – La Repubblica delle Donne: “Per me è stato un trauma e lo sto aiutando in questo suo percorso anche per esorcizzare il fatto che Rodrigo non ci sarà più e ci sarà un’altra persona”. Ma soprattutto aveva aggiunto: “Magari può succedere che io mi faccia piacere le donne





per riconquistarlo. Chissà! Succede in tante storie d’amore”.

Non solo negò l’attrazione per l’altro sesso, ma esternò a SpyIt: “A Natale (2020 n.d.r.) farò l’operazione non voglio diventare donna, resto così come sono con muscoli e corpo da uomo ma con la va***a”.

Finché, ad agosto, la foto che mise tutto in discussione.

Giacomo Urtis è bisessuale?

Nello scatto pubblicato su Instagram Giacomo Urtis baciava l’ex gieffina Adriana Peluso all’interno di un locale a Porto Cervo. Ad accompagnare le loro effusioni la didascalia “sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”. Trent’anni lei, quarantatré lui sebbene la differenza d’età non sembri così evidente. Oltre alla sua partecipazione al Grande Fratello 12 la donna è nota per la sua relazione con il 53enne influencer Gianluca Vacchi. E all’utente che ha chiesto “Giacomo, ma non eri gay?” il chirurgo





ha risposto lapidario: “bisex“.

Ad ottobre, poi, un nuovo bacio con l’ex fidanzato Rodrigo Alves – ora transgender – immortalato da The Sun davanti a un ristorante milanese.

A questo punto è chiara una cosa: Giacomo Urtis non è né etero né gay ma amante del bello in ogni sua forma. La sua professione lo ha portato ad amare i lineamenti armonici sia dell’uomo che della donna vivendo la sessualità senza un’etichetta che lo definisca.

Marie Jolie