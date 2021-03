Germania, Italia e Francia sospendono vaccino AstraZeneca

Anche la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca.

Lo ha reso noto il governo tedesco.

(notizia in aggiornamento)

Boris Johnson, in Gran bretagna, appresa la notizia del governo tedesco, si è trovato davanti ad un’infinità di richieste di rassicurazione a cui ha risposto ufficialmente:

“Boris Johnson può rassicurare i cittadini britannici che i vaccini anti-Covid di AstraZeneca dal timore di effetti collaterali gravi?

“Sì, posso farlo, perché la Mhra (agenzia del farmaco britannica) ha addetti ai controlli fra i più severi ed esperti al mondo ed essi non vedono motivi di sospendere alcuno dei vaccini che stiamo usando”.

Così il premier Tory ha parlato pochi minuti fa a Coventry.

“La Mhra ha verificato l’efficacia di questi vaccini – ha proseguito BoJo – non solo nel ridurre i ricoveri, ma in generale i contagi gravi e la mortalità: per questo noi andiamo avanti con fiducia e a grande velocità nelle somministrazioni”.

In Germania, si è appreso, il ministero della Salute tedesco ha deciso di seguire l’indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia “ulteriori approfondimenti” in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati.

Nei giorni scorsi Berlino aveva invece criticato lo stop danese e finlandese.

Attorno alle 16, poi, la conferma che anche l’Italia ha sospeso cautelativamente l’uso del vaccino.

(ANSA) L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale.

Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’AIFA, rende noto la stessa Agenzia, “in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”.

Minuti dopo anche Francia e Spagna si sono accodate sulla medesima posizione.



