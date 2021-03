Furti a ripetizione sui treni in partenza da Venezia: 19enne rom denunciata

Furti a ripetizione sui treni in partenza da Venezia: sono la sua specialità, spesso in combutta con la sua complice. Una lunga serie di denunce di vittime colpite e, sul suo capo, una lunga serie di precedenti specifici.

La ragazza, una 19enne di etnia rom, è stata denunciata dalla Polfer per la lunga serie di furti

ai danni di viaggiatori dei treni in partenza da Venezia. Alcuni furti erano stati compiuti anche a bordo dei convogli. L’individuazione della 19enne è stata possibile anche grazie ad immagini della videosorveglianza.

La ragazza, con diversi precedenti specifici, è stata anche indagata per non aver rispettato il foglio di via che la Questura aveva emesso

la scorsa estate nei suoi confronti.

Complessivamente, nell’ultima settimana i servizi effettuati dalla Polfer nelle varie stazioni del Veneto hanno visto il controllo di 2.257 persone, con un bilancio di 6 indagati, Sono stati 238 i servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui 12 servizi anti-borseggio, attuati da agenti in abiti civili.

